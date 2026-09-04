Türkiye’nin petrol ithalat istatistiklerinde daha önce alt sıralarda yer alan ABD, 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde ham petrol pazarındaki payını tarihi seviyelere taşıdı. Geçmiş üç yıllık ortalamada Türkiye’nin toplam ham petrol ithalatından yaklaşık yüzde 0,47 pay alan ABD’nin pazar payı, yılın ilk altı ayında yüzde 5,76’ya ulaştı. Özellikle mayıs ve haziran aylarında gerçekleşen alımlar, ABD’yi uzun süredir lider konumda bulunan Rusya’nın önüne geçirdi. Türkiye’nin ABD’ye yönelik ihracat tarafında ise havacılık yakıtı birinci sıradaki yerini korudu.

KÜRESEL ÇATIŞMALAR TEDARİK HATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Enerji piyasalarında yaşanan bu yön değişimi, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da tırmanan sıcak çatışmalarla doğrudan bağlantı taşıyor. Bölgesel savaşların yarattığı tedarik sıkıntılarına ilave olarak Rus rafinerilerine yönelik saldırılar, Moskova yönetimini radikal adımlar atmaya zorladı. Rusya, 2026 yılının Ocak ayında benzin ihracatını askıya alırken, Temmuz ayı itibarıyla motorin ihracatına da tam yasak getirdi. Bu kısıtlamalar, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin tedarik hatlarında zorunlu bir rotasyon yarattı.

GELEN PETROLÜN MENŞEİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Piyasa uzmanları, resmi kayıtlara ABD ihracatı olarak giren yüksek miktarlı ham petrolün kaynağı konusunda temkinli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. ABD’nin kendi iç üretim artışının yanı sıra Venezuela petrolleri üzerindeki etkisinin de bu ticaret hacminde payı olabileceği değerlendiriliyor. Türkiye, 2026’nın ilk beş ayında motorin ithalatının yüzde 87,19’unu Rusya’dan sağlamaya devam etse de ham petrol tarafında ABD iki aylık periyotta pazar üstünlüğünü ele geçirmiş görünüyor.

İHRACAT CEPHESİNDE HAVACILIK YAKITI LİDER

İthalat kanallarındaki hızlı değişime karşın Türkiye’nin ABD’ye gerçekleştirdiği satışların yapısı korundu. 2026’nın ilk yarısında ABD’ye ihraç edilen toplam 259,4 bin ton akaryakıtın 175,3 bin tonluk kısmını havacılık yakıtları oluşturdu. Küresel riskler ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlikler sürerken, Türkiye’nin imzaladığı uzun süreli anlaşmalara rağmen piyasadaki tedarik ve fiyat hassasiyetinin devam ettiği vurgulanıyor.