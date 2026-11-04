Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2024, 2025 ve 2026 sezonlarını hem takımlar hem de sporcuları Zekai Özen ve Seda Kaçan ile maksi grup pilotlar klasmanında Türkiye şampiyonu olarak tamamlayan TEXACO Team AMS, 7- 8 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta düzenlenecek olan 2026 Avis Türkiye Pist Şampiyonası final yarışında şampiyonluğunu ilan edecek.

6 ayak ve 12 yarıştan oluşan 2026 Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda sezonun beşinci ayağı ve 10 yarışı geride kaldı. Sezonun tamamlanmasına bir ayak kala topladığı puanlarla hem takımlar klasmanında TEXACO Team AMS hem de Maksi Grup pilotlar klasmanında Seda Kaçan şampiyonluklarını matematiksel olarak garantiledi. Ekip, 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek sezonun final yarışlarında şampiyonluk kupalarını kaldırmak için piste çıkacak.