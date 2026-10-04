Türkiye'de felsefe ve insan hakları çalışmalarının öncülerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi (90), son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kuçuradi'nin cenazesi, 90. yaşına gireceği 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

VEDA TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Kuçuradi için düzenlenen veda törenine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, çok sayıda akademisyen ve seveni katıldı.

"İNSAN OLMANIN ANLAMINI BİZE ÖĞRETTİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, törende yaptığı konuşmada, Kuçuradi'nin yalnızca bir düşünür değil, aynı zamanda insan olmanın anlamını öğreten bir rehber olduğunu söyledi. Çelik, "Bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdi. Bir değer arayışı olanın kendine bulacağı en kıymetli öğretmenlerden bir tanesi Kuçuradi hocamızdır. Ne zaman insandan bahsetsek, ne zaman insan ile değer ilişkisi arasında bir bağ kurmaya çalışsak onun rehberliği önümüzde her zaman yol gösterici olacak." dedi.

"FELSEFEDEN ASLA VAZGEÇMEDİ"

Türkiye Felsefe Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise Kuçuradi'nin akademik titizliğine ve felsefeye olan bağlılığına dikkat çekti. Çotuksöken, Kuçuradi'nin babasının eczacı olduğunu ve onu da eczacı yapmayı istediğini ancak Kuçuradi'nin felsefeden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

Çotuksöken, "Çok titiz çalışırdı. Muhteşem bir dil duyarlılığı vardı. Çok yabancı dil bilirdi ama Türkçeye ayrı bir özen gösterirdi." ifadelerini kullandı.

KUÇURADİ KİMDİR?

4 Ekim 1936'da İstanbul'da doğan İoanna Kuçuradi, 1954'te Zapyon Kız Lisesi'nden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 1965'te doktorasını tamamlayan Kuçuradi, 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. 1970'te doçent, 1978'de profesör unvanını aldı.

1969'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kuran Kuçuradi, 2003'e kadar bölüm başkanlığı yaptı. 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi'nde İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yürüttü. UNESCO Kürsüsü'nün de sahibi olan Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanlığı ile Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu'nda çeşitli görevler üstlendi.

Felsefe, etik, insan hakları ve değerler üzerine çalışmalar yaptı. "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" gibi eserler kaleme aldı.

Kuçuradi, Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası onur ödülüne layık görüldü.