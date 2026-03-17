A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Romanya'yı konuk edeceği maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadelenin bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.
Karşılaşmanın genel bilet satışları ise yarın saat 14.00'te başlayacak.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. En ucuz biletlerin fiyatı 1.250 lira
Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP: 5000 lira
Doğu Alt 115-116: 3.500 lira
Batı Alt 102-125: 3000 lira
Doğu Alt 114-117: 3000 lira
Batı Üst 401-430: 2.500 lira
Doğu Üst 415-416: 2.500 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2000 lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2000 lira
Kuzey Alt: 1.250 lira
Güney Alt: 1.250 lira
Kuzey Üst: 1.250 lira
Güney Üst: 1.250 lira