ABD basını Bloomberg'in Tarım ve Orman Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre Türkiye, Rusya'dan daha yüksek miktarlarda azotlu gübre ithal etmek ve Basra Körfezi üreticilerinden üre temininde karşılaşılan sıkıntıları gidermek amacıyla Salı günü Rusya ile bir mutabakat zaptı imzalamayı hedefliyor.

Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırgızistan'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde ikili ve bölgesel konuları görüşmelerinden yaklaşık bir hafta sonra Moskova'da hayata geçirilecek.

İmzalar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Rus muadili Maxim Borovoy tarafından atılacak.

Bakanlığın Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre söz konusu anlaşma, Türkiye'yi Rusya'nın azotlu ve fosfatlı gübreler ile amonyak üzerindeki ihracat kısıtlamalarından muaf tutacak.

Ekim sezonu öncesinde Türkiye'nin gübre ve hammadde arzını güvenceye almayı amaçlayan mutabakat, Rusya'nın bu yılın başlarında Türkiye'nin artan gübre ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla amonyak ve üre ihracatındaki kısıtlamaları esnetme kararının ardından geliyor.

GÜBRE ARZINA ÇARE OLACAK

Dünyanın en büyük ikinci gübre üreticisi konumundaki Rusya, küresel ticarete konu olan besin maddelerinin yaklaşık yüzde 20'sini sağlıyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle ihracat aksarken Karadeniz'deki sevkiyatların riske girmesi, Rusya'nın Baltık Denizi limanlarına bağımlılığını ve Türkiye gibi pazarlara teslimat maliyetlerini artırdı.

Moskova yönetimi iç piyasayı önceliklendirerek ihracat kotalarını Kasım ayına kadar uzattı. Bu kapsamda 1 Haziran - 30 Kasım tarihleri arasında azot bazlı ürünler de dahil olmak üzere 20 milyon ton gübre ihracatına izin veriliyor.

Diğer yandan Rusya'nın amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurması, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından Körfez ülkelerinden yapılan ihracatın kesilmesiyle küresel arzı daha da daralttı.

Yıllık yaklaşık 7 milyon ton gübre talebi bulunan Türkiye, yılda yaklaşık 5 milyon ton gübre üretiyor.

Ülkenin yıllık 8 milyon tonun üzerinde gübre üretme kapasitesi bulunsa da üretim; amonyak, fosforik asit, kaya fosfatı, potas ve kükürt gibi temel hammaddelerin ithalatına olan bağımlılık nedeniyle sınırlı kalıyor.