Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon skandalına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Parti olarak yürüttükleri çalışmalarda sekiz ayrı dosyada doğrulama sürecinin tamamlandığını belirten Özel, dosyaların bu haftadan itibaren ayrı ayrı açıklanacağını söylemişti.

Özel, "Biz orada da teyit mekanizmasına çok önem verdik. Arkadaşlarımız bana sekiz ana dosyada teyitleri tamamladıklarını söylediler. Tahmin ediyorum bu haftadan itibaren de o dosyaları ayrı ayrı açıklayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Hazırlanan dosyalarda siyasetçilerin yanı sıra şirketlerin ve farklı yapıların isimlerinin de bulunabileceğini belirten Özel, açıklamaların teyit edilmiş bilgiler üzerinden yapılacağını vurgulamıştı.

Yeni Parti lideri Özel, fon skandalına ilişkin listelerin kamuoyuyla paylaşılmamasının Meclis'teki milletvekillerini de zan altında bıraktığını savunmuştu.

YENİ İSİMLER AÇIKLANACAK MI?

Özel'in dünkü açıklamalarının ardından Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon skandalıyla ilgili bugün saat 13:30'da Meclis'te kameralar karşısına geçecek. Özlale'nin teyit edilen 8 dosyadan birini açıklaması bekleniyor.