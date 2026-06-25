Avrupa seyahat pazarında kartlar yeniden dağıtılıyor. UniCredit Bank Austria tarafından yapılan son piyasa analizlerine göre, Güney Avrupa'nın en popüler tatil rotalarında bu yıl fiyatlar geçen yılı mumla aratıyor. Raporda en radikal fiyat artışının ise Türkiye'de yaşandığı görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda yabancı turistler için tam bir "ucuzluk cenneti" olan Türkiye'de, yerel enflasyon ve döviz dengelerindeki değişimler nedeniyle yerli ile yabancı arasındaki alım gücü makası neredeyse tamamen kapandı.

100 Euronun değeri Türkiye'de nasıl eridi?

Analizde, turistlerin alım gücündeki dramatik düşüş Polonya (Zloti) ve Euro bazlı çarpıcı bir örnekle gözler önüne seriliyor:

Popüler tatil ülkesi Türkiye'ye gelen bir turist, cebindeki 100 euro ile kendi ülkesinde 118 euroya satın alabileceği bir seyahat/hizmet paketini rahatlıkla alabiliyordu.

Bu büyük avantaj neredeyse tamamen yok oldu. Aynı turist bu yıl Türkiye'de 100 euro harcadığında, kendi ülkesindeki sadece 102 euroluk bir harcamaya denk gelen karşılık bulabiliyor.

En Ucuz Rotalar Hala Bulgaristan ve Romanya

Türkiye'deki bu sert yükselişe rağmen, Bulgaristan ve Romanya listenin en ekonomik destinasyonları olmaya devam ediyor.

Bulgaristan'da harcanan 100 euro, Polonya'daki 139 euroya denk gelen bir satın alma gücü sunuyor (Bu rakam geçen yıl 146 euroydu). Romanya'da ise aynı 100 euronun karşılığı 120 eurodan 116 euro seviyesine gerilemiş durumda. Kıbrıs ve İtalya gibi diğer popüler Akdeniz ülkelerinde ise fiyat düşüşleri minimum düzeyde kaldı ve pahalılık eğilimi korundu.

Hırvatistan cep yakıyor

Ekonomik analiz, son yılların parlayan yıldızı Hırvatistan'ın da artık "lüks" kategorisine göz kırptığını gösteriyor. Hırvatistan'da fiyatlar birçok Avrupa ülkesinin üzerine çıkmış durumda; kendi ülkenizde 89 euroya alabileceğiniz standart bir hizmet için Hırvatistan'da 100 euro ödemeniz gerekiyor.

Buna karşın İber Yarımadası güvenli liman olmayı sürdürüyor. Portekiz ve İspanya, fiyat istikrarını en iyi koruyan ülkeler olarak öne çıktı. Bu ülkelerde 100 euro ile sırasıyla 110 euro ve 105 euroya eşdeğer bir tatil konforu satın alınabiliyor.

Listenin zirvesi değişmedi: En pahalı ülke İsviçre

Avrupa genelinde bütçeleri en çok zorlayan, listenin en yüksek fiyatlı ülkesi ise bu yıl da şaşırtmadı. İsviçre, açık ara en pahalı destinasyon olmaya devam ediyor. İsviçre'de 100 euro harcayarak alabildiğiniz temel ihtiyaç ve seyahat hizmetlerini, Avrupa'nın genelinde neredeyse yarı fiyatına, yani 57 euroya mal etmek mümkün.

Polonya bankaları rapor yayınlandı: Fiyatı en çok artan ülke Türkiye oldu, makas kapandı!





