İstanbul Büyükçekmece Açıklarında 3,5 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.43’te İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin, deniz yüzeyinin yaklaşık 9,36 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, yetkililerden olumsuz bir duruma dair açıklama gelmedi.

Elazığ'da 4,9 Şiddetinde Deprem Paniği

İstanbul'daki depremin hemen öncesinde, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yerel saatle akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı, yerin yaklaşık 11,31 kilometre derinliğinde oluştu. Elazığ’ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Diyarbakır ve Tunceli gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD, Elazığ’daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve durumun yakından takip edildiğini vurguladı.