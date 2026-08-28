İzmir'in Gaziemir ilçesi Çolak Molla Mümin Hoca Sokak'ta akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. Karma Dövüş Sanatları (MMA) 2016 Türkiye Şampiyonu, evli ve 1 çocuk babası Hasan Başar (30), işlettiği spor salonunun önünde 13 yaşındaki bir kulüp üyesi çocukla oturduğu sırada motosikletli ve kasklı 2 saldırganın hedefi oldu.

"DOĞAN DEĞİLİM" DEDİ AMA KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Motosikletle yanaşan şüphelilerden biri Başar'a yaklaşarak "Sen Doğan mısın?" diye sordu. Başar'ın "Hayır, ben Hasan'ım" demesine aldırış etmeyen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri milli sporcunun sağ bacağına isabet ederken, yanındaki 13 yaşındaki çocuk şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden kaçtı.

"ŞU AN KEMİĞİM KIRIK, MEVZU NE BİLMİYORUM"

Yakınları tarafından önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Başar, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan şampiyon sporcu yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

"'Doğan sen misin?' deyip bacağıma sıktı. Şu an kemiğim de kırık. Doğan kim? Mevzu ne? Hiç bilmiyorum. Dükkanımda oturuyordum, evime gidecektim. Eminim ki yanlışlıkla sıktı. 'Doğan' olmadığımı söyledim ama yine de ateş etti."

Dehşet anları spor salonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri şüphelilerin kimliğini belirleyip yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.