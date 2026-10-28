Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, Vardar Nehri'nin iki yakasında uzanan yapısıyla Balkan kültürünü ve modern şehir yaşamını bir araya getiriyor. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Eski Çarşı ise Osmanlı döneminden kalan hanları, hamamları, camileri ve dar sokaklarıyla öne çıkıyor.

Çarşıda Türkçe tabelalara rastlamak, esnafla Türkçe konuşmak ve Türkiye'de alışık olunan lezzetleri bulmak mümkün. Bölgede yaşayan Türk topluluğu da Türkçenin günlük yaşamda kullanılmasını sağlıyor.

BİR KÖPRÜYLE ŞEHRİN GÖRÜNTÜSÜ DEĞİŞİYOR

Üsküp'ün simgelerinden Taş Köprü, şehrin tarihi ve modern yüzünü birbirine bağlıyor. Köprünün bir tarafında Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Eski Çarşı bulunurken diğer tarafında geniş meydanlar, heykeller ve modern yapılar yer alıyor.

Makedonya Meydanı, Üsküp Kalesi, Mustafa Paşa Camii ve Davut Paşa Hamamı da şehirde ziyaret edilebilecek noktalar arasında bulunuyor.

YEMEKLERİ TÜRK DAMAK TADINA YAKIN

Üsküp mutfağında köfte, börek, kuru fasulye ve çeşitli hamur işleri önemli yer tutuyor. Türk kahvesi de şehirde kolayca bulunabiliyor. Ülkenin öne çıkan yerel lezzetleri arasında fırında pişirilen tavçe gravçe ve biberle hazırlanan ayvar da bulunuyor.

OHRİD DE GEZİ ROTASINDA YER ALIYOR

Üsküp'ün ardından ziyaret edilebilecek şehirlerden Ohrid, göl manzarası, tarihi kiliseleri ve taş sokaklarıyla tanınıyor. Şehir, Kuzey Makedonya'nın farklı kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin rotasında yer alıyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE MUAFİYETİ

Kuzey Makedonya, Türk vatandaşlarına kısa süreli turistik seyahatlerde vize muafiyeti uyguluyor. Ülkenin para birimi ise Makedon dinarı. Konaklama, yeme içme ve ulaşım giderleri seyahat dönemine ve tercihlere göre değişiyor.