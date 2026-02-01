Şam yönetimi ve SDG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni anlaşmanın imzalanmasının ardından Türkiye, Suriye'deki geleceğe yönelik planlarını Şara hükümeti ile paylaştı.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Türk güvenlik kaynakları Suriye'den çekilmek için Şam yönetimine 3 şart sundu.

SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İÇİN ÜÇ ŞART



Şara hükümetinin temsilcileri ile yapılan güvenlik görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki varlığına ilişkin şartların net olduğu belirtildi.



Buna göre, Suriye'de devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi, Türkiye sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması hâlinde Türk askerinin bölgede bulunmasına gerek kalmayacak. Güvenlik kaynakları, Suriye hükûmeti talep ettiği sürece Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

İDARİ SORUMLULUKLAR DEVREDİLMEYE BAŞLANDI



Harekât bölgelerinde de Suriye hükûmetinin idari sorumlulukları devralmaya başladığı aktarıldı. Suriye'de Şam yönetiminin otoritesi güçlendikçe, destek amacıyla görev yapan Türk personelin kademeli olarak geri döneceği belirtildi. Afrin örneğini veren kaynaklar, bölgede güvenlik güçlerine destek için görev yapan Türk polis ve jandarmasının görevlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü, Afrin'in yerel güvenliğinin Suriye hükûmeti tarafından devralındığını kaydetti. Türk askerinin ise üs bölgelerinde görevine devam ettiği ifade edildi.