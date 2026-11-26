Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit düşen 5 kahraman asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri tören düzenleniyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir’den eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. Ankara’daki adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit askerlerin naaşları, memleketlerine uğurlanmak üzere Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’na getirildi. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan 5 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Erdoğan; Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın ailelerine taziye dileklerini iletti. Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen askeri törenin ardından şehitlerimizin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.

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