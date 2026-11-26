Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 5 asker için Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda resmi uğurlama töreni düzenlendi. Yüreklerin yandığı törende şehit yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı dökerken, şehitlerimizin naaşları defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

Elim kaza, 24 Kasım akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi askeri helikopter, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle helikopterde çıkan yangın söndürülmüş; kazada Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehit olmuştu. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerin cenazeleri tören için Eskişehir'e getirildi.

ESKİŞEHİR'DE HÜZÜNLÜ TÖREN DÜZENLENDİ

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen uğurlama törenine; şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ergin Dinç, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dualar edildi. Tören boyunca büyük üzüntü yaşayan şehit yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ŞEHİTLERİMİZ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınan şehitlerimizin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın naaşları Antalya'ya, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un naaşı Sivas'a, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın naaşı Denizli'ye, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.