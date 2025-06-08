Türkiye, Bangladeş, Belarus, Ekvator, Mısır, Esvatini, Myanmar, Nijerya, Filipinler ve Tunus ile aynı ligde yer aldı.

Raporda, 2024 Mart’tan bu yana Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyesi 6.750 kişinin işten çıkarıldığı ve 30 binden fazla üyenin sendikadan istifa etmesi için zorlandığı aktarıldı. Raporda, “2024’te DISK/Dev Sağlık-İş’in, 10 bin üyesinin toplu sözleşme görüşmelerindeki temsili, yetkililerin Sağlık Bakanlığı’nın kayıtlarından üyelerin isimlerini silmesinin ardından engellendi” ifadeleri kullanıldı.

‘AKP’NİN KARNESİ DEĞİŞMİYOR’

DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, “AKP’nin işçi ve emek açısından karnesi değişmiyor, yerli-yabancı sermaye ve işbirlikçi sendikal yapılar durumdan memnun” diye konuştu. “İktidar, hak ihlallerini düzeltmek yerine, sorunları derinleştiriyor” ifadelerini kullanan Atar, “İşçi haklarında Anayasa’nın hükümleri ortadayken, bir hukuk devleti mi olacağız sorusunun ardından, hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukukuna geldik” açıklamasını yaptı. Atar, “Türkiye, bu durumdan hızlı bir şekilde kurtulmalı” dedi.

Yüzde 87’si grev hakkını engelledi

151 ülkenin yer aldığı raporda, ülkelerin yüzde 72’sinde işçilerin adalete erişiminin sınırlı kaldığı belirtildi. Rapora göre ülkelerin yüzde 87’sinde grev hakkı ihlal edildi. Ülkelerin yüzde 74’ünde sendikaların yasal kayıt hakkının engellendiğine değinilen raporda, toplu pazarlık hakkının da ülkelerin yüzde 80’inde ihlal edildiği aktarıldı. 71 ülkede işçilerin tutuklandığının belirtildiği raporda, böylece bu oranın 2014’ün iki katına ulaştığı vurgulandı.