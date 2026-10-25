İstifa eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında bir kez daha gözaltına alınmıştı. Çakmak'ın ardından Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer de gözaltına alındı.

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak hakkında da fon soruşturması kapsamında işlem yapılmıştı.

Türkiye Hayat Emeklilik'e ait 100 milyon TL'nin Tera fonuna yatırdığı öne sürülen ve paranın bu fonda kalmasından sorumlu tutulan Çakmak, 14 Ekim'de İstanbul Adliyesi'nde ifade vermişti.

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