Türkiye Sigorta'da gerçekleştirilen milyarlarca liralık finansal işlemlere ilişkin soruşturma dosyasına giren bilgiler, şirketin yatırım kararlarına yönelik ciddi iddiaları gündeme getirdi. İddiaya göre Türkiye Sigorta'nın devlet tahvilleri, herhangi bir teminat alınmadan TERA Yatırım'a ödünç verildi. TERA grubu bu tahvilleri piyasada borçlanmak için kullandı ancak temerrüde düşmesinin ardından tahviller geri alınamadı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer'in ifadesinde verdiği yanıtlar, işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkardı.

YATIRIM KARARLARINDA TEK YETKİLİ İDDİASI

Mevzuata göre Türkiye Sigorta'daki yatırım ve borçlanma kararlarının genel müdür, hazine genel müdür yardımcısı ve hazine direktöründen oluşan bir komite tarafından alınması gerekiyor.

Ancak Gürol Sami Özer, ifadesinde komitenin kararlarından çok Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik – Genel Müdürü Taha Çakmak'ın sözlü talimatlarının uygulandığını iddia etti.

Özer, yatırım komitesi bulunmasına rağmen kararların Çakmak'ın şahsi yönlendirmeleriyle alındığını öne sürdü. TERA Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesindeki fonlara yapılan yüksek tutarlı yatırımların da aynı şekilde Çakmak'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini savundu.

21 MİLYAR LİRALIK KAYIP İDDİASI

Soruşturma dosyasında Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in 2026 yılı finansal yatırımlarına ilişkin incelemelerde yaklaşık 21 milyar liralık kayıp oluştuğu iddiası da yer aldı.

Ayrıca bu kaybın, 30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolar üzerinde değişiklik yapılarak gizlenmeye çalışıldığı yönündeki tespitler Özer'e soruldu.

Özer ise söz konusu kayıp iddiasını kabul etmedi. Tüm rakamların ortada olduğunu belirten Özer, Sermaye Piyasası ve ilgili denetim süreçlerine ilişkin değil, SEDDK denetiminin devam ettiğini ifade ederek herhangi bir gizleme söz konusuysa bunun denetimlerde ortaya çıkacağını söyledi.

12,7 MİLYAR LİRALIK TAHVİL GERİ ALINAMADI

Dosyadaki en dikkat çekici başlıklardan biri, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'e ait toplam 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin teminat alınmadan TERA Yatırım'a ödünç verilmesi oldu.

İddiaya göre TERA grubu, kendisine verilen tahvilleri kullanarak piyasadan borçlandı. Ancak grubun temerrüde düşmesiyle birlikte tahvillerin geri alınmasında sorun yaşandı.

İşlemlerin kim tarafından başlatıldığı ve sözleşmelerin kimlerin talimatıyla imzalandığı sorulan Özer, bütün sürecin Taha Çakmak'ın talimatıyla yürütüldüğünü ileri sürdü.

TUTAR 8,4 MİLYAR LİRAYA KADAR ÇIKARILDI

Özer'in ifadesine göre Türkiye Sigorta'da ilk tahvil ödünç işlemi 1 milyar lira nominal değerle başladı. Bu tutar, Çakmak'ın talimatları doğrultusunda zamanla 8,4 milyar liraya kadar yükseltildi.

Türkiye Hayat Emeklilik'te ise mart ayında başlatılan işlemlerin hacmi 3,4 milyar lira nominal değere ulaştı.

Özer, sözleşmelerin TERA grubu tarafından imzalandığını ancak Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik adına şirket imzalarının bulunmadığını iddia etti. Son düzenlenen ödünç sözleşmesinde ise kendisinin ve yanlış hatırlamıyorsa hazine müdürünün imzasının bulunduğunu belirtti. Kendi imzasını atması yönündeki talimatın da Taha Çakmak'tan geldiğini savundu.

"ARTIK YETER" DEDİK AMA İŞLEMLER SÜRDÜ

Özer, tahvil ödünç verme işlemlerinin risk taşıdığı konusunda Taha Çakmak'ı uyardığını da öne sürdü.

İşlem hacminin artırılmasına karşı çıktıklarını ve Çakmak'a artık artırıma devam edilmemesi gerektiğini söylediklerini belirten Özer, buna rağmen işlemlerin belirlenen tutarlara kadar sürdüğünü iddia etti.

Özer, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in yatırım kararlarında yalnızca Taha Çakmak'ın talimatlarının yerine getirildiğini savundu.

Söz konusu iddialar ve Özer'in ifadesinde yer alan açıklamalar, Yeni Şafak'ın ulaştığı soruşturma dosyası ve ifade tutanaklarına dayandırıldı.