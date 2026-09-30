Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon için tasfiye kararı almasının ardından gündeme gelen fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda isim gözaltına alınırken bu isimler arasından tutuklananlar oldu.

Piyasalarda soruşturma sonrası ufak bir çalkantı yaşanırken Türkiye Sigortalar Birliği'nden önemli bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" denildi.