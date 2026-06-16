Bilim insanları, Arnavutluk’un Bulqize bölgesindeki bir krom madeninde büyük bir doğal hidrojen rezervi tespit etti. Araştırmaya göre hidrojen, milyonlarca yıl önce okyanus tabanında oluşan ve tektonik hareketler sonucu yerin altına gömülen geniş bir kaya kuşağının içerisinde bulunuyor.

Türkiye’den Slovenya’ya kadar uzandığı belirtilen bu jeolojik yapının çeşitli noktalarında daha önce hidrojen sızıntıları gözlemlenmişti ancak Bulqize madeninde yapılan incelemeler, şimdiye kadar kaydedilen en dikkat çekici doğal hidrojen oluşumlarından birini ortaya çıkardı.

YOĞUN BİR HİDROJEN VARLIĞI

Araştırmacılar, maden galerilerindeki su birikintilerinden yükselen gaz çıkışlarını inceleyerek bölgede yoğun hidrojen varlığına ulaştı. Madenin derin kesimlerinde yapılan ölçümlerde, su göletlerinden yüksek miktarda hidrojen gazının yüzeye çıktığı belirlendi.

Yapılan hesaplamalara göre madenden her yıl en az 200 ton doğal hidrojen atmosfere karışıyor. Bu miktarın, dünya genelinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek doğal hidrojen akışları arasında yer aldığı ifade edildi.

DÖRT MADENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan hidrojenin yüksek yanıcılık özelliği nedeniyle madende geçmiş yıllarda çeşitli kazalar yaşandığı bildirildi. Yetkililer, 2011 yılından bu yana meydana gelen üç ayrı patlamada dört madencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Araştırmacılar, hidrojen sızıntılarının kaynağının belirlenmesinin iş güvenliği açısından önemli veriler sağlayacağını belirtti.

10 METRE GENİŞLİĞİNDE

Jeolojik incelemeler, hidrojenin yerin derinliklerinde bulunan iki büyük kaya kütlesi arasındaki geniş bir çatlak sisteminde biriktiğini ortaya koydu. Yaklaşık 10 metre genişliğinde olduğu belirtilen çatlağın 5 kilometre derinliğe kadar uzandığı tespit edildi.

Yapılan tahminlere göre söz konusu bölgede yaklaşık 50 bin ton hidrojen bulunuyor. Araştırmacılar, bu miktarın mevcut sızıntı hızının uzun yıllar boyunca devam etmesini sağlayabilecek büyüklükte olduğunu değerlendiriyor.