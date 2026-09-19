Nüfus düşüşü ve kentleşmeyle mücadele eden Yunanistan, tenhalaşan sınır ve dağ bölgelerini yeniden canlandırmak için dev bir teşvik paketi hazırladı. Başvuruları Ekim ayında başlayacak olan "Yer Değiştirme" programı kapsamında, Türkiye ve Bulgaristan sınırlarına taşınmayı kabul eden ailelere 10 bin euroya (yaklaşık 560 bin TL) kadar maddi destek sağlanacak.

Yunanistan Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Domna Michailidou'nun paylaştığı bilgilere göre, hükümet yerleşimi kolaylaştırmak için toplam yardım tutarının yüzde 50'sini taşınma aşamasında peşin avans olarak verecek.

Böylece vatandaşların ilk kurulum giderlerini rahatça karşılaması hedefleniyor. Ayrıca daha önceki programlarda aranan "bölgede hazır iş sözleşmesi olma" şartı kaldırıldı. Bu esneklik sayesinde uzaktan çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve yeni mezun gençler de projeden faydalanabilecek.

TÜRKİYE'NİN DİBİNDEKİ ADAYA DA YERLEŞECEKLER

Programın kapsamı Türkiye ile Bulgaristan sınır boylarındaki Evros'un yanı sıra Kesriye (Kastoria), Serez, Florina, Kılkış, Pella, Drama ve Yanya’nın dağlık kesimleri ile sınırlı kalmayacak, Türkiye'ye 2 kilometre mesafede bulunana Meis (Kastellorizo) Adası gibi stratejik noktaları da kapsayacak.

Kastellorizo gibi ulaşımı zor ve izole bölgeleri tercih edecek kamu ve özel sektör çalışanlarına, yıllık 5 bin euro ekstra desteğin yanı sıra çocuk başına 1.000 euro ilave ödeme yapılacak.

ALTYAPIYI SAĞLAMLAŞTIRACAKLAR

Maddi teşviklerin tek başına yeterli olmadığını belirten Bakan Michailidou; bölgede kalıcı bir yaşam kalitesi sunmak adına yeni kreşler ve okullar açacaklarını, sağlık hizmetlerini iyileştireceklerini ve yerel yönetimlerle ortak yatırımlara hız vereceklerini vurguladı.

Ekim ayında başvuru sisteminin açılmasıyla birlikte, büyük şehirlerin kalabalığından kaçmak isteyen uzaktan çalışanların programa yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Projenin nihai hedefi ise sağlanan mali yardımın geçici bir destek olarak kalmayıp, hedeflenen bölgelerde uzun vadeli bir nüfus ve ekonomik hareketlilik yaratması.