GERÇEKLERİ duymaya tahammül edemeyenlerin 10 günlüğüne kapattırdığı SÖZCÜ TV’ye destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Önceki gece saat 00.00’da RTÜK’ün aldığı kararla karartılan televizyon kanalımıza, vatandaşlardan siyasilere, sivil toplum kuruluşlarından sendikalara birçok kesimden destek mesajları geliyor. Mesajlardan bazıları şöyle:

Bu topraklarda Sözcüler bitmez

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: “Sözcü TV’nin kapatılması ne hukuka uygun ne de haber alma özgürlüğüne yaraşır bir karardır. Gerçekleri söylemenin suç sayıldığı bir dönemde gerçekleri aktarmak da bir suç olarak nitelendiriliyor belli ki. Ama size bir haberim var; bu topraklarda Sözcüler bitmez.”

Sansür halkın zihnini karartır

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği: “Sözcü TV’ye uygulanan bu ceza, yalnızca bu kurumu değil, halkın gerçeklere ulaşma hakkını da hedef almaktadır çünkü sansür, yalnızca bir ekranı karartmakla kalmaz, halkın zihninde ve vicdanında da karanlık yaratır. Gerçeklerin üstü örtülemez, basın susturulamaz diyoruz.”

Millet son sözünü sandıkta söyleyecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Ekonomi ve adalet başta olmak üzere her alanda çuvallayan hükümet, gerçekleri karartamayınca çareyi ekranları karartmakta arıyor. Gün gelecek, millet son sözünü sandıkta söyleyecek.”

Mesele karanlık bir Türkiye!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Geleceğimizi karartıyorlar! Mesele bir televizyon kanalının ekranının karartılması değil! Karanlık bir Türkiye istiyorlar; devlet eliyle ortaya konan bu karanlık mafya düzeni sürerken kimse görmesin, duymasın istiyorlar. Sözcü TV’nin 10 gün süresince kapanacak olması Türkiye için tahayyül ettikleri geleceği kurmaları adına bir merhale.

Bu karartma kabul edilemez

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer: Siyasi saiklerle seçilmişlere tutuklama kararları verilmesi, halkın iradesinin yok sayılması, muhalif kanal Sözcü TV’nin karartılması kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki; geçtiğimiz bu önemli süreçte tutsak edilen seçilmişler ve muhalifler değil, barış ve demokrasidir.

Okurlarımızdan yoğun destek

Güneş balçıkla sıvanmaz

EREN TOMAR: Yakın zamanda planlanan haksız, adaletsiz ve mesnetsiz Sözcü TV karartma operasyonu sebebiyle haksızlığa uğramış her insan gibi korkunç derecede sorumlular adına hicap duysam bile şunun farkındayım ki ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’. Daha önce fark etmediğim Sözcü Plus abonelik sistemini bugün itibariyle fark ederek aboneliğimi başlattım ve çevreme de hızla önereceğim. Tahmin ediyorum ki benim yaşıtlarım ve gençler bu abonelik sistemi üzerinden ‘ Sözcü’ye hem destek olmak isteyecek hem de düzenli bir biçimde dijital olarak e-gazete ile bilgi sahibi olacaktır’.

Şimdi sahip çıkma vakti

BÜLENT DURAN: SÖZCÜ’nün televizyon ve gazetesinde gördüğümüz haberleri hiç bir yayın organında göremiyoruz. SÖZCÜ olmasa memleketten haberimiz olmayacak. Şimdi SÖZCÜ’ye destek olmak, sahip çıkmak tüm Türkiye’nin vazifesi olmalı. Gerçekleri öğrenme adına gücümüz yettiğince SÖZCÜ Gazetesi alacağız, kapatılma bitince SÖZCÜ TV izleyeceğiz.

Sonuna kadar destek

FAHRETTİN ÇAKAT (İstanbul, Başakşehir): Sözcü TV’yi sonuna kadar destekliyoruz. Kendi malvarlıklarını açıklasınlar. Başakşehir, Bahçelievler, Bağcılar Belediyelerinin yolsuzluklarını örtbas ediyorlar. Sözcü TV’ye ve Sözcü gazetesine sonuna kadar destek veriyoruz.

Büyük kötülük yapıyorlar

SELAMİ ELMACI (Sinop): TV kanalımızı elimizden alarak bunlar dünyanın en büyük kötülüğünü yapıyor bize. Emekli insanlarız ve tek eğlencemiz bir gazete bir televizyon. Bunları yapmaya hakları yok. Zaten hakkımız olan emekli paramıza da bir şey yapmıyorlar. Çok kötü durumdayız birde bunun üzerine bu tarz televizyon kanallarını kapatmaları canımızı çok sıkıyor. Halk, artık uyandığı için Sözcü’yü kapatmaya çalışıyorlar.

Ülke için vahim bir durum

SALİH ENCİ (İstanbul, Maltepe): Sözcü TV’nin karartılması memleket için de çok vahim bir durum.

MUZAFFER ORHAN (Zonguldak, Ereğli): Sözcü TV’nin karartılması bizi korkutamaz. Sözcü almaya devam edeceğim.

FAHRETTİN KEMALOĞLU (İstanbul, Kadıköy): Her zaman yanınızdayız. Sizi destekliyoruz.

YETKİN KILIÇ (İsviçre, Zürih): Buraya gelen bütün gazeteleri destek için aldım.

YÜKSEK YILMAZ (Giresun, Bulancak) Sözcü TV’nin 10 gün boyunca karartılacak olmasını kınıyorum.