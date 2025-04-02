RTÜK tarihinin en ağır cezalarından birini geçtiğimiz günlerde SÖZCÜ TV'ye verdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek verilen 10 günlük yayın durdurma cezasına Türkiye isyan etti.
Siyasiler, STK'lar, gazeteciler SÖZCÜ TV'ye verilen karara tepki gösterirken en büyük tepkiyi sokaktaki Türk insanı verdi. Sabah erken saatlerde bayilerde Sözcü gazetesi kalmadı. Sözcü'nün susturulmasına Türkiye izin vermedi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Sözcü susara Türkiye susar.
2 MİLYON ABONE AŞILDI
SÖZCÜ Televizyonu Youtube hesabı bu kısa sürede 2 milyon aboneyi aştı.
Kararın ertesi gününden itibaren başlayan destek hiç durmadan devam ederken bugün de Sözcü Gazetesi bayilerde kapış kapış satıldı.
DESTEĞE DEVAM!
SÖZCÜ TV'ye gelen 10 günlük ekran karartma cezası sonrası SÖZCÜ Ailesi'nin verdiği destek bir an bile eksilmedi.
Sözcü Ailesi'nin her bir bireyini dayanışmaya davet ederken, birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz.
Youtube kanalımıza abone olmanızı, her gün Sözcü gazetesini satın alarak bizlere destek olmaya devam etmenizi istiyoruz.
Ayrıca nerede olursa olsun uygulamadan e-gazeteye erişim sağlamak isteyen okurlarımıza SÖZCÜ Plus üyeliğimizi sunuyoruz.
'Sözcü Plus' abonesi olarak SÖZCÜ Ailesi'ne desteğinizi sürdürebilirsiniz.
Unutulmamalı ki SÖZCÜ susarsa, Türkiye susar!