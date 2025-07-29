Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda canice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dört sanık, reşit olmamaları nedeniyle "suça sürüklenen çocuk (SSÇ)"* sıfatıyla en üst ceza olan 24 yılla yargılanıyor.

Bu nedenle anne Yasemin Minguzzi, şüphelilerin indirimsiz bir şekilde 24 yıl hapis cezası alması için geçtiğimiz günlerde Bakırköy'de oturma eylemi başlattı. Anne Minguzzi tehdit mesajları aldığını açıklayarak oturma eylemine son verdi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK MAĞDURDUR"

Bu eyleme karşı İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Kardelen Ateşci, "Suça sürüklenen çocuk mağdurdur" ifadesini kullanmasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Anne Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kardelen Ateşci hanımefendi, SSC lafını bundan böyle ağzınıza almayacaksınız. ÖKK* diyeceksiniz, açılımını bulamadıysanız ben size söyleyeyim. ÖZÜ KÖTÜ KATİLLER* Bu laf hoşunuza gitmese de gerçek budur" dedi.

*SSÇ: Suça sürüklenen çocuk