MGM’nin yayımladığı "2025 Yılı Şubat Ayı Alansal Yağış Raporu"na göre, şubat ayı yağışları normalin altında gözlemlenirken, geçen yıl şubat ayı yağışlarının üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. MGM tarafından paylaşılan raporda şunlar yer aldı:

“Şubat ayı yağışı 40.0 milimetre, şubat ayı normali (1991-2020) 59.8 milimetre, 2024 yılı şubat ayı yağışı 34.5 milimetredir. Yağışlarda normaline göre, yüzde 33 azalma, geçen yıl şubat ayı yağışına göre yüzde 16 artma meydana gelmiştir.

KARADENİZ BÖLGESİ ŞAŞIRTTI

Şubat ayında yağışlar; Ege ve Akdeniz bölgeleri, Marmara Bölgesi ile İç Anadolu’nun batısı, Hatay, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bingöl, Van ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 60’tan fazla azalma, Karadeniz kıyı kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Nevşehir ve Tunceli çevrelerinde ise yüzde 60’ın üzerinde artma göstermiştir. Bölge genelinde Karadeniz Bölgesi hariç tüm bölgeler normalleri altında yağış almış, normaline göre en fazla azalma yüzde 74 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.

İl geneli yağışlarda en az yağış 7.5 milimetre ile Burdur’da ve normaline göre en fazla azalma yüzde 86 ile yine Burdur’da meydana gelirken; en fazla yağış 142.8 milimetre ile Rize’de, normaline göre en fazla artış yüzde 178 ile Sinop’ta gerçekleşmiştir. Giresun, Ordu, Samsun, Sinop 65, Trabzon’da son 40 yılın en yüksek, Burdur’da ise son 65 yılın en düşük şubat ayı yağışı kaydedilmiştir.

"ŞUBAT AYINDA ORTALAMA 9.7 GÜN YAĞIŞ GÖRÜLDÜ”

Türkiye genelinde şubat ayında ortalama 9.7 gün yağış görülmüştür (1991-2020 normali 11.0 gün). Yağışlı gün sayıları Orta Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yer yer 20-25 gün aralığında gerçekleşmiş, Ege Bölgesi’nin orta ve güneyi, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta, Burdur, Antalya, Ankara, Konya, Mersin, Kars çevrelerinde ise 3 güne kadar düşmüştür.”