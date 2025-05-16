Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Suriye'nin başkentinde Şam Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Humus Üniversitesi Rektörü Prof. Abdul Basit Alkhatib ve Hama Üniversitesi Rektörü Dr. Abdul Razzaq Salem'i ziyaret etti.
Prof. Dr. Özvar ziyaret kapsamında Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında verilecek katkılarla ilgili görüşmeler yaptı.
Bu çerçevede Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasından sonra iki ülke arasında yükseköğretim alanında ilk iş birliğine yönelik protokol için imza atıldı.
Prof. Dr. Özvar ve Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bir dizi çalışma yapılacak ve protokolde geçen konular 3 ay içinde tamamlanacak.