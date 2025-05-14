TMoche uygarlığı antik dönemde Peru'nun kuzey kıyılarında hüküm sürdü.

1960'lı yıllarda bir Türk vatandaşı tarafından Peru'dan getirilen kolyenin 2021'de orijinal olup olmadığının araştırılması talep edildi.

Peru Kültür Bakanlığı uzmanlarınca yapılan bilimsel incelemelerde eserin Moche kültürüne ait olduğu tespit edildi.

Kolyenin Peru'da koruma altında olduğunu öğrenen Türk vatandaşı, iade sürecini gönüllü olarak başlattı.

Kolye, 23 Ocak 2025'te Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilerek koruma altına alındı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki iade törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz katıldı.

Cesar Augusto De Las Casas Diaz (Solda) - Gökhan Yazgı (Sağda)

Yazgı törende UNESCO 1970 Sözleşmesi'nce yürütülen iade sürecinin iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirdiği söyledi:

"Türkiye ve Peru kültür varlığı kaçakçılığına karşı ortak tehditlerle mücadele ediyor. Bu eser yalnızca bir takı değil, bir medeniyetin hafızasıdır. Onu ait olduğu topraklara teslim etmek, insanlığın ortak hafızasını onarma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır."

Diaz'sa şöyle konuştu: "Türkiye'nin gösterdiği hızlı ve etkin işbirliği için teşekkür ediyorum. Bu kolyenin iadesi, yalnızca resmi bir prosedür değil, aynı zamanda dostluğun ve kültürel anlayışın da güçlü bir ifadesidir. Moche kültürünün Peru'nun kimliğinin ve ulusal gururunun ayrılmaz bir parçası."