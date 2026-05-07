Kanye West’in 30 Mayıs 2026’da İstanbul’da gerçekleştireceği konser öncesinde hazırlıklar sürüyor. Avrupa turnesi kapsamında planlanan konser için farklı ülkelerden talep olduğu bildirildi.

Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden izleyicilerin konsere ilgi gösterdiği ifade edildi. Organizasyonu düzenleyen ILS Vision’ın kurucusu Erdem Karahan tarafından paylaşılan bilgilere göre, resmi satış ve rezervasyonlar dahil olmak üzere şu ana kadar 75 bin bilet satışı gerçekleştirildi. Konser tarihine kadar satışların 110 binin üzerine çıkabileceği, şehirde bulunan turistlerin katılımıyla bu sayının 115 bini aşabileceği öngörüldü.

Karahan, konserin Avrupa turnesinin başlangıç noktası olacağını belirterek, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun kapasitesine dikkat çekti. Yurt dışından gelecek ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte organizasyonun 50 ila 100 milyon dolar arasında yan gelir oluşturabileceği yönünde beklenti paylaşıldı.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde, bu tür büyük organizasyonların doğrudan gelirlerin yanı sıra tedarik zinciri, yerel işletmeler ve hizmet sağlayıcılar üzerinden dolaylı ekonomik etkiler oluşturabileceği ifade edildi.

Konser için sahne, ışık ve teknik ekipman dahil olmak üzere yaklaşık 150 milyon TL’lik prodüksiyon planlandığı belirtildi. Daha önce SoFi Stadium’da kullanılan küre sahne sisteminin İstanbul’a getirileceği, yaklaşık 40 tır ekipman ve yüzlerce kişilik ekiple sahnenin 10 gün içinde kurulmasının planlandığı aktarıldı. Konserde 360 derece ses sistemi, lazer ve drone gösterileri ile yaklaşık bin drone’un kullanılacağı ifade edildi. Ayrıca, Taylor Swift konserlerinde kullanılan ışıklı bileklik uygulamasının da planlamalar arasında yer aldığı bildirildi.

İstanbul’daki konsere Avrupa’dan yoğun ilgi olduğu, özellikle İngiliz izleyicilerin Atatürk Olimpiyat Stadyumu ile geçmişte oynanan 2005 UEFA Champions League Final ve 2023 UEFA Champions League Final nedeniyle bağ kurduğu ifade edildi.

Ulaşım kapsamında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ek sefer planlamaları yapıldığı bildirildi.