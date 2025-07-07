Sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve parçalayarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Mustafa Duman'ın, "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına başlandı. Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, taraf avukatları ve tutuklu sanık Duman katıldı. Duruşmayı çok sayıda hayvansever de izledi.

"İFTİRAYA UĞRADIM"

Sanığın kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmasına geçildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Duman, suçlamaların hiçbir somut delile dayanmadığını, sözde hayvanseverlerin iftiralarına maruz kaldığını, onların yüzünden özgürlüğünü kaybettiğini öne sürdü.

"ANNEM HATIRA OLARAK SAKLIYORDU"

Evinin bahçesinde bulunan kemiklerin büyükbaş hayvanlara ait olduğunu, evinde peçeteler içinde sarılı haldeki kıl yumaklarının da köpeklere ait olmadığını iddia eden sanık, bunları annesinin hatıra olarak sakladığı, kardeşlerinin ve kendisinin ilk saçları olduğunu savundu.

Muhammet Mustafa Duman, nisan ayında 3 yavru köpek sahiplendiğini, bu köpeklerin evinden kaçtığını belirtti. Hakimin sorusu üzerine sanık Duman, “Ertesi gün köpekleri sahiplendiren şahıslar geldiğinde onlara köpeklerin kaçtığını söyledim, eve girmek istediler bu nedenle tartışma çıktı” dedi.

"DUVARDAKİLER KIRMIZI YAĞLI BOYA"

Duman, 30 Martta sahiplendiği 5 yavru köpeği, evde namaz kılındığı için balkonda beslediğini, bu köpeklerin de cam aralığından kaçtıklarını iddia etti. Hakimin, “Neden daha önceki köpeklerin kaçtığı yerde aynı şekilde aralık bıraktın?” sorusu üzerine de Duman, “Tek hatam yavru canlara üzülüp sahiplenmek, iftiraya uğradım. Annem babam namaz kıldığı için balkonda baktım” savunmasını yaptı.

“Bir market poşeti üzerinde kanlar içerisinde bir yavru köpeğin görüldüğü” bir videonun telefonunda bulunduğunun belirtilerek, bunun ne olduğunun sorulması üzerine Duman, kan lekelerini, “yaş mama ve sütün karışımı sonucu oluşan renk“ diyerek savundu.

Balkon duvarlarındaki kan lekelerinin sorulmasına karşılık da sanık, “Boya yapmak hobim. Duvardakiler de kırmızı yağlı boya” dedi.

43 BİN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ SORULDU, BEN DE 'ŞAŞIRDIM' DEDİ

Sanık Duman, hakimin, “Neden evinin duvarları beyaza yeni boyanmış?” sorusuna da “Benim evde yaptığım şeyler kimseyi ilgilendirmez" yanıtını verdi. Telefonunda bulunan 43 bin müstehcen ve şiddet içerikli görüntünün ne olduğunun sorulması üzerine de sanık, “İddianamede gördüğümde ben de şaşırdım” dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Sanık beyanının ardından söz verilen tanık E.T, evinden sanığın evinin gözüktüğünü, sanığın evinden dışarı kaçan hiç yavru köpek görmediğini söyledi.

Tanık olarak ifadesi alınan G.Ü de eşiyle Karşıyaka mezarlığında bulunan sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi için internetten ilan verdiklerini, sanığın bu ilandaki telefonu aradığını ve köpekleri almak için geldiğini anlattı. Tanık G.Ü, kendisini mühendis ve evli olarak tanıtan sanığın, "Kocaman bahçem var durumum çok iyi, eşimle birlikte bakacağız" dediğini aktardı.

"BİZE SALDIRDI"

G.Ü, "Ertesi gün meraklandık, eşim sanığı aradı 'çocuklarımızın resmini atar mısınız’' dedi. Eşime 'Hak var, hukuk var' diyerek telefonu kapattı. Eşim üst üste iki kere daha aradı ve en sonunda şahıs bizi engelledi. Köpekleri almaya geldiğinde çektiğimiz video kaydından şahsın geldiği taksiyi görüp durağa gittik. Taksici, Duman'ın yolda markete girdiğini muşamba ve temizlik malzemeleri aldığını fakat mamaya ilişkin hiçbir şey almadığını, hatta bizim verdiğimiz mamaları da takside bıraktığını söyledi. Taksici bizi sanığın evine götürdü. Duman'ı evde bulamayıp komşusunun kapısını çaldık. O sırada sanık marketten geldi, köpekleri sorduk, göstermedi sonra bize saldırdı. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Tanık beyanlarının ardından duruşmayı izleyen ve davaya katılma talebinde bulunan Ankara 1 ve 2 Nolu Baro ile çeşitli hayvansever dernekleri avukatları, duruşma sırasında sanığın çelişkili beyanlarının zapta geçirilmediği gerekçesiyle itiraz etti, bunun üzerine hakim, duruşma düzenin bozulduğu gerekçesiyle duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından söz verilen sanık Duman, iddiaları reddederek, beraatını istedi. Sanık avukatları da aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini, dosyada başından beri algı oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, "müstehcenlik suçu" bakımından dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilip rapor hazırlanmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın, 9 Eylül'e bırakılmasına hükmedildi.

"TÜRKİYE TARİHİNİN GÖRDÜĞÜ İLK SERİ HAYVAN KATİLİ"

Duruşmaya verilen aranın ardından tekrar içeri alınmayan avukatlar duruşma sonrasında açıklama yaptı. Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezinden Av. Neşe Özkanoğlu, duruşmaya yalnızca 1’er avukat, 1’er de izleyici alınacağının söylendiğini, buna itiraz ettiklerini belirtti.

Özkanoğlu, "İzleyicilerin de bu kadar vahim bir olayda hayvan pornoları izleyen, hayvan pornolarını depolayan, yavru köpekleri işkenceyle öldürdüğü iddia edilen birinin (ki bu kişi bir hekim), duruşmasını izlemek hakkıdır" dedi.

Müdahillik taleplerine ilişkin beyanlarının dahi alınmadığını söyleyen avukat Özkanoğlu, "Duruşmalar alenidir, tutanaklarımızı tuttuk, tabii ki gerekli şikayetleri yapacağız. Endişelerimiz var. Umarım salınmaz çünkü Türkiye tarihinin gördüğü ilk seri hayvan katili iddiasıyla yargılanıyor” diye konuştu.