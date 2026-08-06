İngiltere'nin Gravesend kasabasında yaşayan 38 yaşındaki Kris Bennett, kötü haberi geçtiğimiz yıl ailesiyle Türkiye’de yaptığı tatil sırada aldı.

Bennett, tatilde yaşadığı şiddetli baş ağrılarını başlangıçta strese ve kulak enfeksiyonuna bağladı.

İLK BELİRTİLER CİDDİYE ALINMADI

Türkiye dönüşünde doktora başvuran Bennett’te ilk etapta küme tipi baş ağrısından şüphelenildi. Ancak eşi Hollie Boswell’in doğum gününü kutlamak için gittikleri bir SPA merkezinde konuşmasının bozulması üzerine durumun ciddiyeti ortaya çıktı.

Bennett yaşadıklarını, “Havuzdan çıktım ve Hollie ile konuşmaya çalıştım ama kelimeler ağzımdan düzgün çıkmıyordu. İlkinde önemsemedim, tekrar edince bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım” sözleriyle anlattı.

BEYNİNDE 5 SANTİMETRELİK TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkiklerde Bennett’in beyninin sol tarafında yaklaşık 5 santimetre büyüklüğünde tümör bulundu. Londra’daki King’s College Hastanesi’ne sevk edilen Bennett, 3 Eylül’de 8 saat süren açık beyin ameliyatına alındı. Ameliyat sırasında konuşma ve hafıza testleri uygulanırken, tümörün yüzde 85’i çıkarıldı. Ancak kalan kısmın sağlıklı beyin dokusuna yapışık olması nedeniyle tamamı alınamadı.

'BANA 12 AY ÖMRÜM KALDIĞINI SÖYLEDİLER'

Biyopsi sonuçlarında Bennett’e 4.evre beyin tümörü teşhisi konuldu. Doktorlar hastalığın tedavi edilemez olduğunu ve ortalama yaşam süresinin 12 ila 18 ay olduğunu belirtti.Bennett, “Hayatımın en büyük şokuydu. Bana bunun tedavisi olmadığını ve en fazla 12 ila 18 ay yaşayabileceğimi söylediler” dedi.

'ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜĞÜMDE NEFES ALAMIYORUM'

Kemoterapi tedavisi devam eden Bennett’in tedavisinin aralık ayına kadar süreceği, ardından yeni ameliyat veya farklı tedavi seçeneklerinin değerlendirileceği belirtildi. Teşhisin ardından işini kapatan, aracını satan ve nöbet riski nedeniyle ehliyetini teslim eden Bennett, 'Hayatım bir gecede yok oldu. İşimi, bağımsızlığımı ve kimliğimin büyük bir kısmını kaybettim' diye konuştu.

En büyük korkusunun ailesini geride bırakmak olduğunu ifade eden Bennett, 'Çocuklarımı düşündüğümde nefes almakta bile zorlanıyorum' dedi.