Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 77 yaşındaki baba, oğluyla tartışan 2 kişiyi öldürdü. İlçenin Hürriyet Mahallesi Paşa Sokağı'nda U.Y. (34) ve M.Ç.Ş. (30) ile M.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y'nin babası S.Y. (77) av tüfeğiyle araçta bulunan U.Y. ve M.Ç.Ş'nin üzerine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

U.Y. ve M.Ç.Ş. kaldırıldıkları Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler baba S.Y. ile oğlu M.Y. gözaltına alındı.

AKSARAY

Aksaray'da alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Gençosman köyünde Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Osman B. yanındaki silahla Murat A. ve Ali S'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Murat A. ve Ali S'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri Osman B'yi kent merkezinde saklandığı evinde yakaladı.

MERSİN

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında silahla vurulan Halil İbrahim Tarhan ve Ümit İğde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Tarhan ile İğde, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYSERİ

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, biber gazı sıkılan yabancı uyruklu N.M. ile S.M. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan S.M, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Gazi Yakup Satar Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda, bir arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.S. (23) ve S.Ç. (40), ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan S.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaçan şüphelilerden A.S.K. yakalandı.