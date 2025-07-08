

BM'nin desteğiyle hazırlanan raporda tarihin en şiddetli kuraklıklarına dikkat çekildi. Rapordaki verilere göre son iki yılda, yaşanan kuraklıktan dolayı Türkiye, 20230 yaşına kadar ciddi kuraklık riski ile karşı karşıya.

Yayınlanan raporda, Akdeniz bölgesi ayrılarak bölge iklim değişikliğinde en odak noktalardan biri olarak belirlendi. Nedeni ise artan sıcaklıklar ve azalan yağış miktarı.

SICAKLIKLAR DERECE DERECE ARTACAK

Kuraklığın Akdeniz'de iklimin doğal bir parçası olarak vurgulanırken, 1950'lili yıllardan bu zamana kadar hem kuraklığın sıklığı hem de etkisinin belirli olarak arttığına dikkat çekildi. 2020 yılında Akdeniz'deki ortalama sıcaklığın 2 ila 3 derece, 2100 yılında ise bu derecenin 3 ila 5 derece artmayacağı yönünde öngörü var. Yaşanacak olan her 2 derecelik artış, bölgedeki suya erişimi de yüzde 15 azaltacak.

3 ÜLKE BAZ ALINDI

Raporda yer alan bir diğer detay ise Türkiye'de çöl iklimine benzeyen bir iklimin görülme olasılığının artması. Bu da kuraklıktan etkilenme potansiyelinin en yüksek ülkeler arasında olduğunu gösteriyor. Özellikle Akdeniz havzasında yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma olası riskleri incelemek için 3 ülke baz alındı. Bunlar sırayla İspanya, Fas ve Türkiye.

TÜRKİYE'Yİ ÇÖLLEŞİYOR

Çıkan sonuçlarda Türkiye'nin yarı kurak ve toprak parçalanmasına daha yatkın olduğunu gösterdi. Raporda, "Ülkenin yüzde 88'i çölleşme riskiyle karşı karşıya" ifadelerinin yer aldı. Ve 21. yüzyılın sonunda Türkiye'de yağış oranı yüzde 30 oranında düşeceği belirtildi. Buna eş zamanlı olarak sıcaklıklarda artacak. Ve 2100 itibariyle ülkenin batısı ve güneyinde sıcaklıklar 4 ila 5 derece fazla olacak.