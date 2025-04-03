UEFA’nın 49. Kongresi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. Kongrede ayrıca İcra Kurulu ile FIFA Konseyi’nde UEFA’yı temsil edecek üyelerin seçimi yapıldı.

UEFA’nın 49. Kongresi itibarıyla Türkiye’nin uzun yıllar sonra İcra Kurulu’nda üyesi kalmadı.

ADAY ÇIKARMADI

UEFA İcraKurulu'ndaki görev süresi tamamlanan Servet Yardımcı, TFF’de başkan veya başkan yardımcısı olarak görevli olmadığı için seçimlerde yeniden aday olamadı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise UEFA İcra Kurulu için yeni bir aday göstermedi. Söz konusu gerekçe nedeniyşe Türkiye seçimlere katılamadı ve koltuğunu kaybetti.

Yapılan seçimin ardından Ermenistan ve İsrail temsilcileri ilk kez kurula seçildiler.

2017'DEN SONRA İLK

2017 yılında Helsinki'de gerçekleştirilen kongrede UEFA Yönetim Kurulu'na giren Servet Yardımcı toplam 8 yıl süreyle görev yaptı. Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetimi'nde yer alan ikinci Türk Servet Yardımcı olmuştu.



2025 UEFA İcra Kurulu'ndaki isimler şöyle:



4 yıl FIFA Konseyi'nde görev yapacak üyeler:

Razvan Burleanu (Romanya)

Georgios Koumas (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)

Bernd Neuendorf (Almanya)

Pascale Van Damme (Belçika)



UEFA İcra Komitesi fahri üyeler:

David Gill (İngiltere)

Karl-Erik Nilsson (İsveç)

Karl-Heinz Rummenigge (Almanya)



4 yıl UEFA İcra Komitesi'nde görev yapacak üyeler:

Gabriele Gravina (İtalya)

Marijan Kustic (Hırvatistan)

Ari Lahti (Finlandiya)

Armen Melikbekyan (Ermenistan)

Frank Paauw (Hollanda)

Aivar Pohlak (Estonya)

Hans-Joachim Watzke (Almanya)



2 yıl UEFA İcra Komitesi'nde görev yapacak üyeler:

Abal Rafael Louzan (İspanya)

Moshe Zuares (İsrail)