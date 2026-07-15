Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de onay sürecinin 2024 yılında tamamlandığı Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nın bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını duyurdu.

'UKRAYNA PARLAMENTOSU DA ONAYLAMIŞTIR'

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Ülkemizdeki onay süreci 2024 yılında tamamlanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylanmıştır. Bu önemli gelişmeyle birlikte Anlaşmanın yürürlüğe girmesi yolunda önemli bir aşama geride bırakılırken, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır.

'YÜZDE 90 KARŞILIKLI OLARAK SERBESTLEŞECEK'

2024 yılında 6,2 milyar dolar ve 2025 yılında 6,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz yılın ilk 6 ayında yüzde 10 artarak, yaklaşık 3,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı karşılıklı olarak serbestleşecek; ihracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir. Ayrıca, hizmet ticaretinde sağlanacak kolaylıklarla lojistik faaliyetlerimiz güçlenecek, müteahhitlik hizmetlerimiz ile karşılıklı yatırımlarımız daha şeffaf ve güvenli bir hukuki çerçeve altında desteklenecektir.

'BİR ADIM DAHA YAKLAŞACAĞIZ'

Böylece, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir Zelenski tarafından ortak olarak belirlenen 10 milyar ABD doları hedefine ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz”.