UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız son sırada bitirdi. Oynadığı 6 maçı da kaybeden Ay-Yıldızlılar, B Ligi’ne düşmemesi için Yunanistan-Sırbistan maçında gelecek iyi haberleri bekliyordu. Ancak, Sırbistan sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen en kötü grup sonuncusu listesinde Türkiye’nin üzerinde yer almayı başardı.

A LİGİ MACERAMIZ KISA SÜRDÜ

A Ligi 1. Grup'ta puansız son sırada kalan ay-yıldızlı ekip, -11 averajla grubu tamamladı. 3. Grup'ta son sıradaki puansız Çekya da -11 averaja sahip ancak attığı gol Türkiye'den az olduğu için B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. Çekya’nın ardından Türkiye de B Ligi’ne düştü. Tarihinde ilk kez A Ligi'ne yükselen millilerin macerası kısa sürmüş oldu.

Sırbistan ve Galler ise en kötü grup sonuncuları listesinde ilk 2 sırada yer alarak Mart 2027’de A Ligi’ne kalmak için play-off oynamaya hak kazandı.

SIRADA EURO 2028 ELEMELERİ VAR

Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele eden Milliler, 6 maçta 6 yenilgiyle grubu 0 puanda tamamladı. Fransa, İtalya ve Belçika'ya kaybeden Milli Takım 4 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

A Milli Takım, Mart ayından itibaren EURO 2028 Elemeleri maçlarına çıkacak. EURO 2028 Elemeleri kura çekimi 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek.