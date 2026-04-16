Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Türkiye, Suriye ve Ürdün arasında Güney Avrupa ile Basra Körfezi arasında kesintisiz bir koridor oluşturmak amacıyla demiryolu sistemlerini modernize etme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Uraloğlu Çarşamba günü Bloomberg’e verdiği demeçte, geçen hafta düzenlenen bir toplantıda Suriyeli ve Ürdünlü meslektaşlarıyla anlaşmaya vardığını söyledi.

Ağın inşasının dört ila beş yıl sürmesinin beklendiğini belirten Uraloğlu, bu sürenin ardından ağın Suudi Arabistan'daki demiryolu sistemine bağlanmasının planlandığını söyledi.

Uraloğlu, projenin finansmanı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi ve bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında Türkiye'ye giden yolların da iyileştirileceğini ekleyen Ulaştırma Bakanı, çalışmaların kapsamının henüz netleşmediğini belirtti.