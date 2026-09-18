Bilginin henüz kamuoyuna açıklanmamış olması nedeniyle isimlerinin gizli tutulmasını isteyen kaynaklar; Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF), Borsa İstanbul’da işlem gören en büyük 30 şirketi takip eden BİST 30 Endeksi’ni yükseltmek için devlet iştiraki Ziraat Portföy tarafından yönetilen borsada işlem gören fonlar aracılığıyla hisse satın aldığını belirtti. Kaynaklardan biri, fonun önümüzdeki günlerde de aşırı oynaklık görülmesi durumunda müdahalelerine devam edeceğini ifade etti.

Varlık fonu sözcüsü ise konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

ZİRAAT FONLARINA REKOR GİRİŞ

Ziraat’in Türk bankalarını ve BİST 30 Endeksi’ni takip eden borsada işlem gören fonlarına perşembe günü 4,05 milyar liralık (83 milyon dolar) net giriş gerçekleşti. Bu tutar, Nisan 2025’ten bu yana kaydedilen en yüksek günlük giriş olurken bankacılık hisselerindeki %8,9’luk yükselişi de tetikledi.

FON SEKTÖRÜNDE TIRMANAN GERİLİM

Söz konusu hamle, bazı yüksek profilli yatırım fonlarının yatırımcıların pay geri alım (fonda çıkış) taleplerini karşılayamadığını açıklamasının ardından yaşanan çalkantılı haftayı takip etti. Piyasadaki baskı; düzenleyici kurumların fiili dolaşım oranı düşük şirketlerde yoğunlaşmış pozisyonlara sahip fonlara yönelik kuralları sıkılaştırması ve bazı portföy yöneticilerini pozisyon kapatmaya zorlamasıyla ağustos ayından bu yana tırmanıyordu.

GÜVEN TESİS ETMEK İÇİN GENİŞ ÇAPLI ALIMLAR

Yetkililer, piyasada güveni yeniden tesis etmek üzere pek çok alanda eş zamanlı adımlar attı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıların tek bir günde Türk fonlarından 1 milyar dolara yakın çekilme yapmasının ardından 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi ve yedi portföy yönetim şirketinin işlettiği fonlarda işlemleri durdurdu. Merkez Bankası ise haftalık repo fonlamasını 300 milyar liraya çıkarırken bankaların bankalararası borçlanma limitlerini de 10 katına yükseltti.