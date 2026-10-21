Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Katar, Endonezya, Pakistan ve Türkiye temsilcileri, çok taraflı "Bedir" Mutabakat Zaptı'na imza attı.
Girişim; katılımcı dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, askerî üretim alanındaki iş birliğini teşvik etmeyi ve teknik askerî eğitim ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak faaliyetleri desteklemeyi hedefliyor.
Mutabakat Zaptı; Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı tarafından imzalandı.
Söz konusu ortaklık ile birlikte modern savunma sistemlerinin gelişimi doğrultusunda yeni sanayi kollarının ve sektörel çözümlerin oluşturulması amaçlanıyor.
ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?
Anlaşmaya, dört ülkenin yetenekleriyle birbirini tamamlaması hedeflendiği için "dolunay" anlamına gelen "Bedir" adı verildi.
İmzacı taraflar açısından kayda değer bir ekonomik önem taşıyan bu adımla, her ülkenin üretim potansiyelinden faydalanılarak savunma sanayisi kapasitelerinin geliştirilmesi ve müttefik ile dost ülkelerin gereksinimlerinin karşılanması planlanıyor.
Mutabakat ayrıca taraflar arasındaki savunma sanayisi ilişkilerini derinleştirmeyi, güvenlik ve istikrarı destekleyerek ortak hedeflere ulaşılmasını sağlamayı amaçlıyor.