Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Katar Devleti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gazze’ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail’de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır. Bakanlar, Ben-Gvir’in gözaltındaki kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının insan onuruna yönelik utanç verici bir saldırı olduğunu ve İsrail’in uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir ihlalini teşkil ettiğini vurgulamaktadır” denildi.

ULUSLARARASI HUKUKA İŞARET EDİLDİ

Bakanların açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililer tarafından İşgal altındaki Filistin Topraklarında Filistinlilere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma ve şiddet eylemlerini esefle karşılamakta ve en güçlü biçimde kınamakta olduğu belirtilerek, “Ben-Gvir’in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediği ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları engellediği uyarısında bulunmuştur. Bakanlar, Ben-Gvir’in eylemleri hakkında hesap verebilirliğin sağlanmasını talep etmekte; tekrar eden provokasyon, kışkırtma ve ihlallerine son verilmesi, daha fazla tehdit oluşturmasının engellenmesi, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmemesi ve bunların tekrarının önlenmesini teminen somut tedbirler alınması çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca, insan haklarının korunmasının, tüm gözaltındaki kişilerin onurunun ve insani muamele görmesinin güvence altına alınmasının ve İşgal Altındaki Filistin Toprakları’nda uluslararası hukuka tam riayet edilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadırlar” ifadeleri kullanıldı.