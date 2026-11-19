Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu ve Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, 18 Kasım'da Ankara'da Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında bir araya geldi.

CNN Türk'ün haberine göre, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin ilk kez birlikte katıldığı toplantıda, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri gündeme alındı.

AB kurumları ve üye ülkelerin yetkili makamlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarının yeniden değerlendirilmesi amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilciliklerinden oluşan ayrı bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

BAŞVURU SÜRELERİNİN KISALTILMASI İSTENDİ

Toplantıda Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanması yönündeki beklentilerini yineledi.

Bu kapsamda vize başvurularının sonuçlanma sürelerinin kısaltılması, başvurularda istenen belgelerin azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin yeni başvurularında kolaylık sağlanması talepleri dile getirildi.

Türkiye ayrıca, AB ile ticarette yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla TIR sürücülerinin Schengen bölgesine girişinde karşılaştığı sorunların çözülmesini istedi.

SCHENGEN VİZESİNDE KADEMELİ UYGULAMA VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışında yaşayan yaklaşık 7,5 milyon Türk vatandaşının haklarının korunmasının ve nitelikli konsolosluk hizmetlerine erişimlerinin sağlanmasının Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Fidan, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunlarının da Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini ifade etti.

AB nezdinde yürütülen yoğun girişimler sonucunda hayata geçirilen "Cascade / Kademeli Vize Uygulaması"na da değinen Fidan, bu sistem sayesinde Türk vatandaşlarının hızlandırılmış prosedürlerle çok girişli Schengen vizesi alabilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Fidan, Schengen vizesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi amacıyla somut teknik öneriler doğrultusunda Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında bir çalışma grubu oluşturulduğunu bildirdi.