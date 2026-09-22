Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, Türkiye ile ABD'nin, ABD menşeli küçük modüler reaktör (SMR) ve dördüncü nesil nükleer teknolojilere yönelik teknik bir inceleme gerçekleştireceği bildirildi.

Söz konusu proje, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) finansmanıyla ve Türkiye'nin kamu kuruluşu Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TUNAŞ) iş birliğinde yürütülecek.

NEW YORK ANLAŞTILAR

TUNAŞ ve USTDA, projedeki iş birliği kararına New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında vardı.

Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek çalışmanın tüm fonlaması USTDA tarafından karşılanacak.

Projenin en az bir yıl sürmesi ve süreç sonunda teknik raporların hazırlanması bekleniyor.

ŞARTLARI NELER?

Yürütülecek çalışma; dört ABD'li şirkete ait küçük modüler reaktör tasarımları ile beş farklı dördüncü nesil reaktör teknolojisini, Türkiye'de potansiyel olarak konuşlandırılması açısından teknik, ekonomik, mevzuat ve lisanslama boyutlarıyla ele alacak.

İnceleme sürecinde reaktör tasarım özellikleri, maliyetler, lisanslama durumları, tedarik zincirleri ve SWOT analizi değerlendirilecek.

Ayrıca potansiyel finansman kaynakları ve modelleri, izin gereksinimleri, acil durum planlaması, güvenlik hususları, saha seçimi ile yasal ve düzenleyici çerçeve de detaylı olarak incelenecek.