Türkiye ile Almanya'nın ortak girişimiyle, 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin çözümüne yönelik bir dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirilecek.

Alman haber ajansı dpa'nın Alman hükümeti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul'un öncülüğünde kurgulanan görüşmeye Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

Toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliği ve serbestliği gibi kritik bölgesel başlıklar ele alınacak.

7 ÜLKE İSTANBUL'DA TOPLANABİLİR

İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin tıkanmasının ardından Türkiye'de yapılması öngörülen bu temasların Washington yönetimine bir sinyal niteliği taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan DW Türkçe'nin Türk ve Alman diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İstanbul'da düzenlenmesi planlanan toplantı için henüz nihai bir kesinlik bulunmuyor.

İran savaşının başlamasından bu yana altı ay geride kalırken mevcut durumun bir kilitlenmeye dönüştüğü gözleniyor.

İran tarafı, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD hükümetinden Haziran ayında üzerinde mutabakat sağlanan çerçeve anlaşmaya uyulmasını talep ediyor.

İki ülke Hürmüz Boğazı'nın geleceği konusunda farklı değerlendirmelerde bulunurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkmazı aşmak amacıyla İran'ı ekonomik savaş ile baskı altına almak istediği kaydedildi

UKRAYNA İÇİN DE KRİTİK

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ise Karadeniz'deki durum oluşturuyor. Savaş sebebiyle Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında aksamalar yaşanıyor.

Berlin'den yapılan açıklamada, bu alanda bir çözüme ulaşmanın konferansın tüm katılımcılarının çıkarına olacağı vurgulandı.

Türkiye, Ukrayna buğdayını işleyen en önemli ülkeler arasında yer alırken, Pakistan ve Mısır da Ukrayna tahılı ile tahıl ürünlerinin en büyük alıcıları arasında bulunuyor.