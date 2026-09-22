2000 yılında Isparta'da kurulan Umut Asansör LPG-Doğalgaz Makina Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında ve Balkanlar'da çeşitli projeler gerçekleştirdi. Şirketin devam eden konkordato süreci ise mahkemenin verdiği iflas kararıyla sona erdi.

MAHKEME NEDEN İFLAS KARARI VERDİ?

Isparta 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla görülen davada Umut Asansör, Hakpen Asansör PVC ve Alüminyum İnşaat Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Kenan Çelik'in konkordato davasının reddine karar verdi. Mahkeme ayrıca Umut Asansör ve Hakpen Asansör'ün İcra ve İflas Kanunu'nun 308. maddesi kapsamında iflasına hükmetti.

KONKORDATO MÜHLETLERİ KALDIRILDI

Mahkeme daha önce şirketler hakkında verilen konkordato mühletlerinin ve uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte konkordato komiseri Prof. Dr. Mehmet Fahrettin Önder'in görevi ve yetkisi de sona erdirildi. İflas kararının kesinleşmesi beklenmeden ilgili kurumlara bildirilmesi ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

26 YIL ÖNCE ISPARTA'DA KURULDU

Umut Asansör, 2000 yılında Isparta'da faaliyete başladı. Şirket, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Balkanlar'da çeşitli asansör projeleri gerçekleştirdi. Yaklaşık 26 yıllık faaliyetinin ardından şirket hakkında verilen iflas kararı 18 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.