Trump, İran'la yapılan son görüşmelerin dün gece Mısır, Pakistan ve Türkiye'nin yardımıyla gerçekleştiğini söyledi.

Fox News Business'a konuşan ABD Başkanı İran'ın 'çok fena anlaşma yapmak istediğini' öne sürdü ve 5 günde anlaşma yapılabileceğini söyledi.

İran'ın bu iddiaları yalanlamasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Trump, “İran medyasının neyden bahsettiğini” bilmediğini belirtti.

ABD basını Axios'un haberine göre Türkiye, Mısır ve Pakistan, gerilimin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla son iki gündür ABD ile İran arasında mesajlar iletiyor.

Üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Steve Witkoff ve Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Arabuluculuk çalışmaları devam ederken kaynaklar ilerleme kaydedildiğini öne sürdü. Görüşmeler, çatışmanın sona erdirilmesi ve çözülmemiş sorunların halledilmesine odaklanıyor.