Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Irak arasındaki dev petrol anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Bu anlaşmayla birlikte Irak'ın Türkiye’ye gönderdiği petrolü günlük 180 bin varilden 750 bin varile yükseltecek.

Görüşmenin iyi geçtiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizin ardından, BOTAŞ ile Irak devlet petrol şirketleri SOMO ve NOC arasında Irak–Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmayı imza altına aldık" dedi.

Bayraktar, "Yaklaşık yarım asırdır ülkelerimiz arasında stratejik bir enerji koridoru olarak hizmet veren bu hat için uzun vadeli yeni anlaşmaya yönelik çalışmalarımız sürerken, günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik" diye keldi.

Kerkük petrolünü boru hattıyla Ceyhan limanına taşıyacak olan anlaşma ile, İran-ABD savaşı sebebiyle arz edilemeyen petrol talebinin karşılanması öngörülüyor.

Bayraktar, "Hedefimiz; bu güçlü altyapıyı tam kapasiteyle değerlendirerek Irak’ın yanı sıra bölgenin enerji kaynaklarını da Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına ulaştıran, Türkiye-Irak enerji ortaklığında yeni bir dönemin kapısını aralayacak kapsamlı ve uzun vadeli bir iş birliğini hayata geçirmektir" dedi.