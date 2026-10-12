Türkiye ile İran arasında boru hattı üzerinden yıllık yaklaşık 10 milyar metreküp doğal gaz ithalatını kapsayan sözleşmenin süresi 30 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Yıllık tüketimi 55-60 milyar metreküp seviyesinde seyreden ve sanayi ile şehirlerin ısınmasında ağırlıklı olarak doğal gaz kullanan Türkiye'nin, Doğubayazıt üzerinden giriş yapan hat aracılığıyla gaz akışını sürdürmesi ve sözleşmeyi 5 yıl daha uzatması bekleniyor.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine yaptıkları değerlendirmede, doğal gaz alım satım anlaşmasında yer alan kritik bir maddeye dikkat çekti.

Kaynaklar, "Türkiye ve İran, anlaşmanın sona ermesinden belli bir süre önce ‘Bu anlaşmayı uzatmıyoruz’ dememişlerse, anlaşma otomatik olarak 5 yıl daha uzar. Bu madde de uygulamaya girmiş ve otomatik uzatma devreye alınmış olabilir" görüşünü dile getirdi.

Kaynaklar ayrıca, İran'ın kış mevsimlerinde zaman zaman gaz akışını kısa süreli kesmesine karşın arz güvenliği ve LNG'ye göre fiyat üstünlükleri bulunması nedeniyle Türkiye açısından önemli bir tedarikçi olduğunu belirtti.