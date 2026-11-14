Türkiye ve Katar, cuma günü İstanbul'da karşılıklı savunma anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi ağırladığı görüşmede imzalanan bu anlaşma, iki ülke arasında varılan beş anlaşmadan biri oldu.

Bu anlaşma, Ankara ile diğer Arap ülkeleri arasında imzalanan son askeri pakt niteliğini taşıyor.

İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Katar ile cuma günü imzalanan karşılıklı savunma anlaşmasının "kardeşliğimize bir başka boyut katacağı" ifade edildi.

Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye ve Katar'ın savunma sanayiindeki iş birliğinin büyümeye devam edeceğini belirtti.

Türkiye ve Katar arasında 2017 yılından bu yana Türk birliklerinin Doha'da konuşlandırılmasını da içeren çeşitli savunma anlaşmaları bulunuyordu.

Ancak yeni anlaşma, her iki ülkeyi de diğerinin savunmasına gelmekle yükümlü kılıyor.

3 ÜLKE MEKKE PAKTINI İMZALADI

Türkiye, bu yılın ağustos ayında Suudi Arabistan ve Pakistan ile Mekke Anlaşması olarak bilinen bir savunma paktı imzalamıştı.

Geçtiğimiz hafta cuma gününün erken saatlerinde Meclis, Mekke savunma paktını onaylayan yasayı kabul ederek yasal süreçte kritik bir aşamayı tamamladı.

Bu adım, halihazırda Yemen'deki Husilerle savaş halinde olan Suudi Arabistan'a Türk birliklerinin konuşlandırılmasına olanak tanıyacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ekim ayında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yapılacak herhangi bir konuşlandırmanın savunma amaçlı olacağını ve Türk güçlerinin Yemen'de operasyon yürütmeyeceğini vurguladı.