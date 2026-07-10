Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın eşlik ettiği ziyarette, Türk yönetiminin başbakanı Ünal Üstel ile bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasında bir doğalgaz boru hattının kurulması için hazırlıkların sonlandığını vurguladı.

Önümüzdeki süreçte somut adımların birer birer atılacağını ifade eden Yılmaz'ın, KKTC yönetiminin lideri Tufan Erhürman ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Temasların ardından taraflar, doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin resmi mutabakat zaptını imzalayacak.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Söz konusu hattın Alanya'dan başlayarak adanın kuzeyine ulaşacağını ifade eden Bayraktar, mühendislik çalışmalarını bu yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ve projeyi 2028 yılında hayata geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Bayraktar ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesinde doğalgaz keşfedilmesi durumunda, bu hat vasıtasıyla Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye doğru bir gaz akışının da gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

GÜNEY KIBRIS'LA HATLAR GERİLDİ

Doğu Akdeniz'deki enerji projeleri ve karasuları anlaşmazlıkları, Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında gerilime sebep poldu.

Türkiye, kendi kıta sahanlığında ve adanın kuzeyindeki Türk yönetiminin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) verdiği yetki doğrultusunda bölgede hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetleri yürütüyor.

Ankara, Kıbrıs'ın güneybatısındaki bazı parsellerde kıta sahanlığı gerekçesiyle hak iddia ederken; Kıbrıs Cumhuriyeti ise adanın tamamında egemen olduğunu savunarak bu talepleri reddediyor ve ABD ile Avrupa merkezli enerji şirketlerine sondaj yetkisi veriyor.