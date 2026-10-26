Mekke Paktı üyesi ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın üst düzey temsilcileri, Husilerin saldırılarının artması ardından Tahran'da yapılacak zirveye gidecek.

Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerin Reuters'a verdiği bilgilere göre temaslarda Suudi Arabistan’ı Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Pakistan’ı Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Türkiye’yi ise İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın temsil edecek.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri Keni, heyetin bölgesel güvenlik istişarelerinde bulunmak üzere Tahran'a geleceğini açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN VE İRAN'DAN AÇIKLAMA

Gelişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Rayed Krimly, X platformu üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Toplantı, Mekke Paktı ülkelerinin mevcut krizi yatıştırma, diplomatik çözümleri teşvik etme ve Katar ile Pakistan öncülüğündeki arabuluculuk çabalarını destekleme yönündeki kesintisiz girişimlerinin bir parçasıdır." "Ziyaret aynı zamanda Mekke Paktı devletlerinin bölgesel güvenlik ve istikrarı geliştirmedeki kilit rolünü ve bu hedefe ulaşmak amacıyla bölgedeki tüm uluslarla birlikte çalışma kararlılığını vurgulamaktadır,"

Görüşmeler; Yemen'deki İran bağlantılı Husilerin saldırılarının yoğunlaştığı ve Washington ile Tahran hattındaki söylemlerin sertleştiği bir süreçte gerçekleşiyor.

Tahran ise bugün bölgenin üç ülkesi olan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan üst düzey yetkililerin bir araya geldiği kapsamlı bir güvenlik toplantısına ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, şu açıklamayı yaptı.

"Bugün Tahran, bölgedeki üç ülkeden üst düzey yetkilileri ağırlıyor; Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı’na göre bu toplantı, bölgede içsel güvenliğin şekillendirilmesinin bir ön adımı olabilir." "Tahran, bölgedeki kalıcı güvenliğin ancak bölge ülkeleri arasındaki güven ve işbirliği yoluyla sağlanabileceğini vurguluyor"

PAKİSTAN TEKLİF ETTİ

Üst düzey bir İranlı yetkili, söz konusu görüşmenin Pakistan Maraşeli Asım Münir’in geçen hafta gerçekleştirdiği Tahran gezisinde teklif edildiğini ifade etti.

İran basını, bu ziyaret sırasında İranlı yetkililerin Tahran'ın talepleri karşılanmadığı sürece Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmeyeceğini Münir'e ilettiğini aktardı.

Pazar günü ise Tahran ile Washington arasında aylardır arabuluculuk yürüten Katarlı temsilciler, bölgesel gerilimi düşürme hedefiyle Tahran'da İranlı yetkililerle temaslarda bulundu.

Pakistan ve Katar’ın yürüttüğü önceki arabuluculuk çabaları haziran ayında geçici bir barış mutabakatı sağlamış, ancak ABD ile İran arasındaki çatışmaların haftalar sonra yeniden patlak vermesiyle söz konusu anlaşma bozulmuştu.

ABD VE İSRAİL SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Bu esnada Her iki tarafın da muhtemelen 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerinin ardından savaşı yeniden başlatmaya yönelik planlar hazırladığı iddiaları medyaya yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş yanlısı sözleri haberlerde geniş yer buldu. Saldırıların ABD ve İsrail seçimlerinden sonra gerçekleşeceği izlemini arttı.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü İran'a yönelik yeni bir askeri harekat düzenlenebileceğini dile getirirken, İran yönetimi olası bir operasyona eskisinden daha sert karşılık verileceğini duyurdu.

Bu esnada Husi saldırıları sıklaştı. Pazar günü Suudi Arabistan Husilere ait yeni bir füze ve insansız hava aracı dalgasını hava savunma sistemleriyle engelledi.

Reuters'a konuşan İranlı güvenlik yetkilileri ise ABD ve İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesi halinde Körfez'deki deniz altı iletişim kablolarını hedef alacak ayrıntılı planlar hazırlandığını aktardı.

Bu hafta yayımlanan bir ABD istihbarat notunda da Amerikan personeline yönelik İran kaynaklı planların "ileri aşamalara" ulaştığı uyarısı yer aldı.