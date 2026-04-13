İslamabad'da çöken görüşmelerden snora ABD ve İran arasındaki savaşı bitirmek için Pakistan, Mısır ve Türkiye liderliğindeki arabuluculuk çalışmaları hızlandı.

Nitekim umutların tükendiği an taraflardan yumuşama sinyali geldi. Beyaz Saray'a yakın Axios haber ajansı "görüşmelere kapının hala açık olduğu" yönünde bir açıklama yaparken İran Devlet Ajansı IRNA'ya konuşan bir İranlı diplomat 'ABD ile görüşmelere istekli olduklarını" duyurdu.

Axios'a konuşan bölgesel kaynaklar 21 Nisan’daki ateşkes bitmeden yeni bir tur barış görüşmeleri için zamana karşı yarışmaya başladı.

Türkiye, Mısır ve Pakistan ABD ve İran'ın yumuşama sinyali vermesiyle ile olağanüstü bir diplomatik çabaya girdi.

SAVAŞ ÇUKURUNUN DİBİNDE BARIŞ SİNYALİ

Öte yandan ABD Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alması sonuç getirmezse ABD ve İsrail saldırılara başlamayı düşünüyor.

Hedefler arasında nükleer altyapı tesisleri de yer alıyor. ABD tarafı ablukayı Hürmüz Boğazı üzerindeki İran baskısını kırmak için şart görüyor.

Taraflar ise bir barış anlaşmasının hala mümkün olduğuna inanıyor. Bölgesel bir kaynak süreci "Tam bir çıkmazda değiliz. Kapı henüz kapanmadı. Her iki taraf da pazarlık yapıyor. Burası tam bir pazar yeri." sözleriyle yorumladı.

ABD'li yetkililer ise İslamabad teklifinin İran için son şans olduğunu söyledi.. İran elçisi Moghadam ise görüşmelerin başarısız olmadığını savundu.

Moghadam yaptığı açıklamada "Eğer güven ve irade güçlenirse tüm tarafların çıkarları için sürdürülebilir bir çerçeve oluşturabiliriz" diyerek diplomatik zeminin hazır olduğunu vurguladı.

'ANLAŞMAYA BİR PARMAK MESAFE VAR'

İslamabad’daki 21 saatlik pazarlıklar nükleer başlıkta kilitlendi. ABD nükleer zenginleştirmenin tamamen durmasını ve stokların teslimini istiyor.

İran tarafı ise buna karşılık dondurulmuş İran varlıklarının ülkeye iadesini bekliyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi anlaşmaya çok yaklaştıklarını ancak ABD’nin şartları değiştirdiğini öne sürdü.

Arakçi tarafların "anlaşmaya sadece bir parmak mesafede" olduğunu savunsa da bu durum diğer kaynaklarca tam olarak teyit edilmedi. Türkiye ve Mısır dışişleri bakanları ise telefon trafiği ile sürece destek veriyor.

Pakistan'dan dönen baş müzakereci ve Başkan Yardımcısı JD Vance ise dönüş yolunda İsrail Başbakanı Netanyahu’ya detaylı bilgi verdi.

Görüşmeyi değerlendiren Netanyahu, "İran’ın Hürmüz Boğazı'nı açmayarak ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. ABD bu gerekçeyle masadan kalktı" dedi.

CENTCOM ise İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağını duyurdu. Ordu tüm gemilere karşı kuralları sert uygulayacak ancak sivil geçiş yollarını açık tutacak.