Türkiye Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Suudi Arabistan, Türkiye'de büyük ölçekli enerji santralleri kurulmasına yönelik şubat ayında varılan mutabakatın ikinci aşaması için salı günü yeni bir anlaşma imzaladı.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesinde imzalanan anlaşma kapsamında, toplam 3 bin megavat (MW) kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor.

Söz konusu kapasite, Türkiye'nin mevcut rüzgar enerjisi kurulu gücünün beşte birine denk geliyor.

İmzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yatırımların şebeke altyapısını güçlendirmeyi ve sistem esnekliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

Bayraktar, "Suudi Arabistan ile stratejik enerji iş birliğimizi derinleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ SANTRALLER İNŞA EDİLECEK

Şubat ayındaki mutabakatın ilk aşaması, ACWA Power şirketinin Sivas ve Karaman'ın Taşeli bölgesinde toplam 2 bin MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri kurmasını öngörüyor.

Yeni anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan ile ortaklaşa inşa edilecek santrallerin toplam kurulu gücü 5 bin MW seviyesine ulaşacak.

Hükümet planları, Türkiye'nin uzun vadeli enerji hedeflerine ulaşabilmesi için yıllık ortalama 10 bin MW yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi kurulumuna ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.