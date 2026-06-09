Türkiye ve Suudi Arabistan demiryolu ile lojistik alanlarında iş birliği yapmak üzere iki büyük mutabakat zaptı imzaladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu tarihi anlaşmaları tamamlamak için Riyad'a gitti.

Yeni ortaklık Türkiye ile Suriye ve Ürdün arasında birkaç ay önce imzalanan ve Hicaz Demiryolu'nu canlandırmak için ilk adımları atan üçlü anlaşmayı takip ediyor.

Suudi Arabistan'ın da resmi olarak sürece dahil olmasıyla birlikte projenin amacı Arap Yarımadası ve Avrupa arasında bir ticari koridor oluşturmak.

Projenin ilk aşaması Türkiye'yi Halep ve Şam üzerinden Suriye ve Ürdün'e bağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan ile yapılan yeni sözleşme ise bu ağı Riyad'a kadar uzatmanın yolunu açıyor.

Hatta uzun vadeli planlar hattı Umman üzerinden Hint Okyanusu'na kadar ulaştırmayı öngörüyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz geçiş noktalarında artan jeopolitik gerilimler ve güvenlik riskleri güvenilir kara ticareti rotalarına yönelik küresel talebi hızlandırdı.

Tamamlandığında bu modernize demiryolu koridoru denizdeki kırılganlıkları baypas ederek küresel tedarik zincirlerine hem yük hem de yolcu taşımacılığında daha hızlı ve daha güvenli bir seçenek sunacak.